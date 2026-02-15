Senza consenso è stupro Oggi tre cortei contro la riforma Bongiorno
Tre cortei si svolgono oggi in Toscana per protestare contro la riforma Bongiorno, che cambierebbe le norme sulla violenza sessuale. La manifestazione nasce dalla opposizione all’introduzione di nuove regole che potrebbero ridurre le pene per alcuni reati. A Lucca, i partecipanti si ritrovano in Piazza Napoleone dalle 10,30 alle 12, mentre a Viareggio si radunano davanti al Gran Caffè Margherita tra le 11 e le 12,30. A Gallicano, il corteo si svolge davanti al Centro Antiviolenza Non Ti Scordar di Te in Ponte di Campia, dalle 10,
Oggi nelle piazze di Lucca, Viareggio e Gallicano sarà una giornata di grande mobilitazione: a Lucca in Piazza Napoleone dalle 10,30 alle 12; a Viareggio davanti al Gran Caffè Margherita dalle 11 alle 12,30 e davanti al Centro Antiviolenza Non Ti Scordar di Te in Ponte di Campia dalle 10,30 alle 12 per protestare contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice Penale in materia di violenza sessuale. Una mobilitazione diffusa, in tutta la Toscana e in tutta Italia, organizzata dalla Rete Di.Re., a cui hanno aderito moltissime associazioni, organizzazioni, partiti, donne e uomini per il rispetto della libertà di autodeterminazione delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
