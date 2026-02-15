Senza consenso è stupro | la protesta invade le strade di Monza

A Monza, migliaia di persone hanno marciato per chiedere rispetto e protezione contro una proposta di legge che elimina il concetto di consenso libero, portando in piazza anche molti giovani e anziani. La protesta è nata dalla convinzione che senza un consenso chiaro, un rapporto diventa violenza, e la manifestazione si è concentrata in modo deciso davanti al municipio. La presenza di uomini e donne ha reso evidente il desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che riguarda tutti.

Tantissime le donne (ma non solo) che nella mattinata di domenica 15 febbraio hanno sfilato per le vie del centro di Monza. I motivi della manifestazione e chi ha partecipato Erano tantissime. Donne, ma non solo. Numerosi anche gli uomini che sono scesi in piazza per protestare contro quel Ddl presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno che vuole eliminare il riferimento esplicito al consenso libero e attuale. A Monza, come in molte altre città italiane, associazioni, sindacati e partiti sono scesi in piazza per contestare questo provvedimento. Il corteo si è svolto nella mattinata di domenica 15 febbraio con ritrovo in largo Mazzini.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Catania, ieri mattina, decine di persone si sono radunate in piazza Duomo per protestare contro il “Ddl stupri”, un disegno di legge che, secondo le associazioni e i movimenti locali, rischia di ridurre la protezione alle vittime di violenza sessuale.

