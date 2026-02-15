Senza consenso è stupro | la protesta delle piazze contro la legge Bongiorno

Una manifestazione si svolge a Napoli per protestare contro la legge Bongiorno, che le opposizioni considerano ingiusta. Le persone si sono radunate in piazza del Plebiscito, portando cartelli e slogan. Tra i partecipanti ci sono donne e uomini che vogliono far sentire la loro voce. La protesta nasce dopo che la legge ha suscitato molte critiche e si teme possa ridurre le tutele contro la violenza sessuale. La presenza è discreta, ma il messaggio è forte.

Non una folla oceanica. Non un corteo interminabile. Ma corpi. Voci. Cartelli. E una parola che batte come un martello: consenso. Lo gridano mentre, in altre città italiane, altre piazze rispondono allo stesso appello. È un presidio. Non una festa. Non una passerella. È una linea tracciata sull'asfalto contro il disegno di legge della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che interviene sull'articolo 609 del codice penale, quello che riguarda la violenza sessuale. Alla Camera era comparsa l'espressione «assenza di consenso libero e attuale». Adesso no. Il nuovo testo cancella quelle parole e torna alla «volontà contraria».