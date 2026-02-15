Seconda prova nazionale di sciabola Assoluti Criscio vince nella sua Foggia trascinata dal pubblico di casa

Martina Criscio ha conquistato la vittoria nella sua Foggia durante la seconda prova nazionale di sciabola Assoluti, spinta dal calore del pubblico locale. La presenza numerosa degli spettatori ha dato una carica speciale agli atleti in pedana. La competizione si è svolta nel quartiere fieristico, dove tutti gli appassionati sono rimasti affascinati dalla tensione e dalla determinazione dei combattenti.

Gran finale nel quartiere fieristico con le due gare riservate agli Assoluti della tappa di qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026 Le vittorie di Martina Criscio e Pietro Torre hanno fatto calare il sipario sulla Seconda Prova Nazionale di sciabola femminile e maschile nel quartiere fieristico di Foggia. Tanto agonismo e grande spettacolo nella domenica riservati agli Assoluti, che assegnava i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026. Foggiana doc, trascinata dal pubblico di casa, Martina Criscio ha conquistato il gradino più alto del podio tra le sciabolatrici. La portacolori delle Fiamme Oro ha superato per 15-14, in una splendida finale decisa all'ultima stoccata, Claudia Rotili del Centro Sportivo Aeronautica Militare, argento in questa Seconda Prova dopo la vittoria nella Prima dello scorso novembre a Carrara.