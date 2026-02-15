Se ieri avete schivato le frecce di Cupido oggi è il momento di festeggiare la vostra indipendenza

Il 15 febbraio diventa il giorno della libertà per chi ha deciso di non lasciarsi coinvolgere da Cupido. Questa data, spesso ignorata, rappresenta una vera e propria vittoria per chi ha scelto di restare da solo, senza complicazioni sentimentali, e si prepara a trascorrere la giornata senza pensieri d’amore.

I l 15 febbraio segna ufficialmente il momento della riscossa per chi ha appena schivato le frecce di Cupido. Mentre le rose di San Valentino iniziano ad appassire e i menu per due spariscono dai ristoranti, i riflettori si accendono su San Faustino. Eletto a furor di popolo come il protettore dei single, questo santo bresciano è diventato l’icona di una giornata dedicata all’indipendenza e all’ironia. Nonostante la devozione popolare, la sua storia ha radici antiche che poco hanno a che fare con i cuori solitari. Single, essere felice con 5 semplici regole. guarda le foto San Faustino e San Valentino: il duello del calendario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

