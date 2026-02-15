Scuole Fontana sollecita il Comune | Chiudere i cantieri entro l’estate e rafforzare la manutenzione

Luca Fontana ha chiesto al Comune di chiudere tutti i cantieri nelle scuole entro l’estate, dopo aver constatato che molte aule sono ancora chiuse per lavori in corso. La sua richiesta nasce dal ritardo accumulato e dalla necessità di garantire ambienti sicuri agli studenti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il consigliere ha anche suggerito di aumentare le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria, puntando a interventi più rapidi e duraturi. In città, diversi edifici scolastici hanno subito lavori di ristrutturazione che si sono protratti oltre le aspettative, lasciando alcune aule inutilizzabili.

Il consigliere chiede un cronoprogramma pubblico sugli interventi, controlli costanti sugli edifici e una pianificazione strutturata per garantire sicurezza e funzionalità in vista del nuovo anno scolastico Un'accelerazione decisa sui lavori negli edifici scolastici cittadini e un piano stabile di manutenzione ordinaria e straordinaria. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale Mario Fontana che richiama l'attenzione dell'amministrazione sulla necessità di concludere gli interventi in corso entro la stagione estiva, così da consentire l'avvio del prossimo anno scolastico in condizioni adeguate di sicurezza, decoro e piena funzionalità.