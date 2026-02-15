Scuola prof precaria da 15 anni | lo Stato condannato a pagarle 13 stipendi

Una docente con 15 anni di contratto precario a Ancona ha ottenuto una vittoria legale: lo Stato dovrà versarle 13 stipendi per il periodo in cui ha lavorato senza stabilizzazione. La donna, che ha insegnato in diverse scuole senza mai ottenere un contratto a tempo indeterminato, ha deciso di portare la questione in tribunale e ha visto riconosciuto il suo diritto a ricevere i salari arretrati. La sentenza stabilisce che lo Stato deve risarcirla per anni di lavoro senza tutela.

Ancona, 15 febbraio 2026 – Oltre quindici anni da precaria, poi il ruolo. Ma lo Stato viene condannato a pagarle 13 stipendi. Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto il danno per abuso di contratti a termine a una docente di religione cattolica: la stabilizzazione, secondo quanto stabilito dal Tribunale, non cancella il passato. 15 anni di contratti annuali. Per oltre quindici anni ha insegnato religione cattolica con contratti annuali a tempo determinato, dal 20092010 fino al 20242025, senza interruzioni. Ogni settembre una nuova firma, ogni giugno l'incertezza. Poi, dal primo settembre 2025, l'immissione in ruolo.