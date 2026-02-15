Scuola e prestigio istituzionale | può un’istituzione scolastica subire un danno all’immagine?

L’istituto scolastico Giovanni Verdi ha subito un danno alla sua reputazione dopo che alcuni genitori hanno criticato pubblicamente il metodo di insegnamento adottato, accusando l’istituto di essere troppo rigido e poco aperto alle esigenze degli studenti. Questo episodio ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che si chiedono se anche le scuole possano perdere prestigio a causa di tensioni interne o di critiche esterne. La questione riguarda il modo in cui le istituzioni scolastiche vengono percepite e come queste affrontano le sfide quotidiane.