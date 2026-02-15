Paramount Pictures e Spyglass hanno diffuso un nuovo spot che annuncia l’apertura della prevendita di Scream 7. La pubblicità mostra i primi dettagli sulla trama, attirando subito l’attenzione dei fan. La campagna promozionale cresce in vista dell’uscita nelle sale, con teaser che svelano nuove immagini del film.

La macchina del marketing di Paramount Pictures e Spyglass accelera in vista del debutto cinematografico di Scream 7. Con un nuovo spot di 20 secondi rilasciato sui canali social ufficiali, lo studio ha annunciato l’apertura delle prevendite dei biglietti negli Stati Uniti. Il breve ma intenso filmato mostra sequenze inedite che confermano l’atmosfera brutale e il ritorno alle origini promesso dal regista Kevin Williamson, creatore della saga. Al centro della trama di Scream 7 torna l’iconica Sidney Prescott ( Neve Campbell ), chiamata a proteggere sé stessa e la sua famiglia dalla nuova, spietata incarnazione del killer noto come Ghostface. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scream 7, la caccia è aperta: il nuovo spot annuncia l’inizio della prevendita

Scream 7 | Big Game Spot (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox

