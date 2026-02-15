Scream 7 la caccia è aperta | il nuovo spot annuncia l’inizio della prevendita
Paramount Pictures e Spyglass hanno diffuso un nuovo spot che annuncia l’apertura della prevendita di Scream 7. La pubblicità mostra i primi dettagli sulla trama, attirando subito l’attenzione dei fan. La campagna promozionale cresce in vista dell’uscita nelle sale, con teaser che svelano nuove immagini del film.
La macchina del marketing di Paramount Pictures e Spyglass accelera in vista del debutto cinematografico di Scream 7. Con un nuovo spot di 20 secondi rilasciato sui canali social ufficiali, lo studio ha annunciato l’apertura delle prevendite dei biglietti negli Stati Uniti. Il breve ma intenso filmato mostra sequenze inedite che confermano l’atmosfera brutale e il ritorno alle origini promesso dal regista Kevin Williamson, creatore della saga. Al centro della trama di Scream 7 torna l’iconica Sidney Prescott ( Neve Campbell ), chiamata a proteggere sé stessa e la sua famiglia dalla nuova, spietata incarnazione del killer noto come Ghostface. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Roma-Juventus, via alla prevendita: caccia al biglietto aperta
La vendita dei biglietti per Roma-Juventus è partita.
Tifosi Unieuro. Lunedì c’è Pistoia: aperta la prevendita. Domani alle 13 in palio 5 biglietti gratis
Scream 7 | Big Game Spot (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox
Argomenti discussi: Incubo nuziale : seconda parte – la caccia riprende nell’aprile 2026; Timothy Olyphant parla del possibile ritorno del suo Ghostface in Scream 7; Giddy Matthew Lillard anticipa lo scioccante ritorno di Stu in Scream 7.
Il regista di Scream 7 anticipa un cambiamento rispetto alla tradizione della serieScream 7 sarà meno meta e più incentrato su Sidney Prescott: Kevin Williamson anticipa i cambiamenti della saga. cinefilos.it
Timothy Olyphant parla del possibile ritorno del suo Ghostface in Scream 7Timothy Olyphant commenta la possibilità di tornare come Ghostface in Scream 7, alimentando teorie e speculazioni sul film. cinefilos.it
Nel cuore delle Dolomiti, sotto una coltre di neve e un cielo trapunto di stelle, Ghostface è tornato. Per celebrare l’uscita di Scream 7, Eagle Pictures ha trasformato il versante sopra Tonale–Ponte di Legno in un gigantesco set a cielo aperto: un team di sciatori facebook