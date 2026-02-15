Una lettera anonima ha scatenato il panico in una città, mettendo in allarme anche una scuola locale. La comunicazione minacciava un’esplosione e ha costretto le autorità a evacuare gli studenti, creando confusione e paura tra i presenti. In molti si sono chiesti chi fosse il mittente e quale motivo ci fosse dietro quel messaggio. La vicenda ha acceso i riflettori su un fenomeno sempre più frequente, quello degli allarmi bomba fasulli.

Ormai, gli allarmi bomba a scuola (finti) sono a metà fra la burla e lo stratagemma per gettare scompiglio o saltare un compito in classe. Ma quando si registrò il primo caso a Monza, non passò inosservato. Perché era un’altra epoca, molto più buia, in cui bombe vere erano esplose seminando morti e l’attenzione era all’apice. Accadde una mattina del 1977, all’ istituto d’arte di Monza, lo storico Isa, accanto alla Villa Reale. E tutto partì da una telefonata. A farla, alla segreteria della scuola, uno sconosciuto che avvertiva che sulla scalinata, all’ingresso dell’edificio, era stata collocata una borsa sospetta e che al suo interno poteva esserci un ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Scoppio d'amore per Filippo". Quando una lettera gettò nel panico un'intera città e una sua scuola

