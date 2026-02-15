Scoppia un incendio in un appartamento nel Varesotto 66enne ustionato e intossicato

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato questa mattina a Sacconago, frazione di Busto Arsizio, ha causato ustioni e intossicazioni a un uomo di 66 anni. La causa del rogo sembra legata a un corto circuito nel suo soggiorno, dove si sono accumulate fumo e fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti velocemente per spegnere le fiamme e mettere in salvo l’uomo, che è stato portato in ospedale.

Un uomo di 66 anni è rimasto ustionato e intossicato a causa in un incendio divampato all'interno del suo appartamento a Sacconago, frazione di Busto Arsizio (Varese). Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale

Un incendio si è scatenato questa mattina in un appartamento di via Buffa a Castellamonte.

Cerca di spegnere l’incendio scoppiato in casa sua ma resta ustionato: in ospedale un 66enne

Un uomo di 66 anni ha cercato di spegnere un incendio scoppiato nella sua casa a Busto Arsizio e si è ustionato nel tentativo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: scoppia incendio

Argomenti discussi: Paura a Sassari, scoppia un incendio in un ristorante; Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Sassari, scoppia un incendio in un ristorante.

Scoppia un incendio alla Magic Pack di Cremona, in fiamme polistirolo e imballaggi: evacuati 20 dipendentiUn incendio è scoppiato questa mattina, 9 febbraio, in un capannone della Magic Pack a Cremona. Venti dipendenti sono stati evacuati e Ats ha raccomandato di tenere chiuse le finestre. fanpage.it

scoppia un incendio inScoppia nella notte un incendio in una casa a Massa, muore un uomo: gravissima la moglie e due soccorritoriNella notte è scoppiato un incendio in un appartamento a Massa. Un uomo è morto e sua moglie è stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni. Feriti anche tre carabinieri giunti sul posto per ... fanpage.it