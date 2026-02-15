Scoppia un incendio in un appartamento nel Varesotto 66enne ustionato e intossicato
Un incendio scoppiato questa mattina a Sacconago, frazione di Busto Arsizio, ha causato ustioni e intossicazioni a un uomo di 66 anni. La causa del rogo sembra legata a un corto circuito nel suo soggiorno, dove si sono accumulate fumo e fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti velocemente per spegnere le fiamme e mettere in salvo l’uomo, che è stato portato in ospedale.
Un uomo di 66 anni è rimasto ustionato e intossicato a causa in un incendio divampato all'interno del suo appartamento a Sacconago, frazione di Busto Arsizio (Varese). Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.
