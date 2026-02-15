Scoperto l’interruttore energetico dello sperma | nuove frontiere per fertilità e contraccezione
Gli scienziati della Michigan State University hanno scoperto un particolare “interruttore” molecolare che controlla l’attività dello sperma durante la fase finale della sua corsa. Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per migliorare le tecniche di fertilità e sviluppare metodi di contraccezione più efficaci. Un esempio concreto riguarda la possibilità di bloccare questa molla energetica per impedire che lo sperma raggiunga l’ovulo.
Gli scienziati della Michigan State University hanno individuato un vero e proprio "interruttore" molecolare che alimenta lo sperma nella sua corsa finale e ad alta velocità verso l'uovo. La scoperta potrebbe rivoluzionare trattamenti per l'infertilità e aprire la strada a nuove opzioni di controllo delle nascite maschili sicure e non ormonali. Prima dell'eiaculazione, gli spermatozoi rimangono in uno stato di bassa energia. Una volta entrati nel tratto riproduttivo femminile, si attivano rapidamente, nuotano con maggiore forza e preparano le membrane per interagire con l'uovo. Questo cambiamento richiede un improvviso aumento della produzione di energia.
