scoperto dopo un furto aggredisce il titolare e lo ferisce alla testa

Un uomo, sorpreso a rubare in un negozio vicino alla stazione, ha aggredito il proprietario e gli ha causato una ferita alla testa. Dopo aver tentato di portare via alcuni oggetti, il ladro ha reagito con violenza quando il titolare ha cercato di fermarlo, colpendolo con un oggetto contundente. La scena si è conclusa con il malvivente che si è allontanato dal negozio lasciando il proprietario sanguinante.

Ha tentato il furto in un negozio nella zona della stazione. Quando è stato scoperto dal titolare del locale, lo ha aggredito, tra l’altro provocandogli una ferita alla testa, per poi andarsene. L’uomo, un 35enne di origini pakistane, è stato però identificato e denunciato per i reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate alla Procura dalla Polizia locale di Falconara, dopo la conclusione delle attività di indagine che sono state condotte in maniera puntuale dagli stessi agenti del Comando falconarese. I fatti risalgono al 13 settembre 2025, intorno alle 23. In seguito alla segnalazione – al Numero unico delle emergenze 112 – di un’avvenuta lite tra due cittadini di origine straniera, a poca distanza da un negozio di vicinato in via Flaminia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

