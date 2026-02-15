Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario staffetta maschile tv streaming pettorali di partenza
Oggi, domenica 15 febbraio, si svolge la staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa dell’attenzione mondiale rivolta alla gara. La gara inizia alle 12.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. I pettorali di partenza sono stati assegnati questa mattina, con i favoriti pronti a scendere in pista.
Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha lavorato duramente nell’ultimo biennio per la costruzione di un quartetto competitivo ed in grado di salire sul podio a cinque cerchi nella 4×7,5 km, ma non sarà facile battere la concorrenza di Francia, Svezia e altre competitor nella lotta per le medaglie. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi l’argento o quantomeno il bronzo, dando per scontato l’oro di una Norvegia troppo più forte delle altre squadre in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
