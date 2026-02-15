Oggi, domenica 15 febbraio, si svolge la staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa dell’attenzione mondiale rivolta alla gara. La gara inizia alle 12.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. I pettorali di partenza sono stati assegnati questa mattina, con i favoriti pronti a scendere in pista.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha lavorato duramente nell’ultimo biennio per la costruzione di un quartetto competitivo ed in grado di salire sul podio a cinque cerchi nella 4×7,5 km, ma non sarà facile battere la concorrenza di Francia, Svezia e altre competitor nella lotta per le medaglie. Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi l’argento o quantomeno il bronzo, dando per scontato l’oro di una Norvegia troppo più forte delle altre squadre in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

La staffetta femminile di sci di fondo si svolge oggi, sabato 14 febbraio, sulle piste della Val di Fiemme, dopo che il maltempo ha spostato la gara di alcune ore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.