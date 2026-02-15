La staffetta maschile di sci di fondo, che si svolge oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è diventata protagonista delle trasmissioni televisive. La gara, prevista per le 12.00 di domenica 15 febbraio, attirerà gli appassionati che potranno seguirla anche in streaming. I pettorali di partenza sono stati sorteggiati e i corridori si preparano sulla linea di partenza, pronti a dare il massimo.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia ha lavorato duramente nell’ultimo biennio per la costruzione di un quartetto competitivo ed in grado di salire sul podio a cinque cerchi nella 4×7,5 km, ma non sarà facile battere la concorrenza di Francia, Svezia e altre competitor nella lotta per le medaglie. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI SCI DI FONDO DALLE 12.00 Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino hanno le carte in regola per giocarsi l’argento o quantomeno il bronzo, dando per scontato l’oro di una Norvegia troppo più forte delle altre squadre in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, streaming, pettorali di partenza

La staffetta femminile di sci di fondo si svolge oggi, sabato 14 febbraio, sulle piste della Val di Fiemme, dopo che il maltempo ha spostato la gara di alcune ore.

