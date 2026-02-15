Sci alpino Olimpiadi | diretta del gigante femminile con Federica Brignone

Questo appuntamento olimpico propone il gigante femminile di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, nell'ambito delle gare Milano-Cortina 2026. L’evento si sviluppa in due manche distinte, con una dinamica che premia precisione, controllo del tracciato e velocità di riflesso tra le atlete in gara. La copertura offre un quadro chiaro di orari, partecipanti e favoriti, offrendo un quadro completo della giornata di gara. La prima manche è prevista alle 10.00, la seconda alle 13.30, con l’inversione delle prime 30 posizioni rispetto al punteggio della prima run. 76 atlete in rappresentanza di 44 paesi si sfideranno per le medaglie olimpiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di partecipare al gigante femminile a causa di un infortunio che l’aveva fermata nelle prove precedenti.

Il 20 gennaio sull'Erta di Kronplatz si svolgerà il settimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile.

