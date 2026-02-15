Il gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha portato in pista l’azzurra Marta Rossi, spinta dalla voglia di riscattarsi dopo le ultime gare. La competizione si svolgerà domani alle ore 10:00, trasmessa in diretta su Rai 2 e disponibile anche in streaming su Rai Play. La gara si terrà sulle piste di Cortina, dove le atlete si sfideranno su un tracciato ricco di curve tecniche e salite ripide.

Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi di Milano-C Cortina 2026 sta offrendo una chiave di lettura inquieta e determinata della stagione azzurra. Tra le gare che restano, il gigante rappresenta l’appuntamento più decisivo per le azzurre, chiamate a confermare solidità e caparbietà su una pista che mette a dura prova tecnica e lucidità. Il palinsesto odierno mette al centro la gara e le potenzialità delle atlete protagoniste, con l’attenzione focalizzata sulla possibilità di una nuova impresa italiana. La nazionale italiana si presenta con una formazione che combina esperienza e novità. Federica Brignone, rientrata dalla pausa, ha disputato solo un gigante dall’ingresso in gara, chiudendo al sesto posto a Kronplatz. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sci alpino Olimpiadi 2026: orari, tv e streaming della gara di gigante femminile

Oggi, lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra sulla gara di gigante femminile, che si terrà nel pomeriggio.

Venerdì si tiene la combinata a squadre femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.