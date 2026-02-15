Schira | Conte e Gasperini si lamentano ma almeno ci mettono la faccia non fanno i santoni

Continua a far parlare l’atteggiamento da finto puritano di Cristian Chivu: un padre che predica bene e razzola male. A Napoli si dice: “Fate quello che dico io, ma non quello che faccio io”. Vero, Cristian? Ecco, l’ultimo a commentare le sue parole post Inter-Juve è stato Nicolò Schira su YouTube. Le parole di Schira su Chivu. “Certe cose sono talmente gravi che non possono essere ignorate. Un’altra cosa che non mi è piaciuta, padre Chivu, lo dico simpaticamente perché gli ho fatto i complimenti nei giorni scorsi dicendo sta facendo un grande lavoro. Io ero tra gli scettici a inizio stagione su Chivu, però Chivu non ci può dare lezioni di morale, di bon ton attaccando Conte e Gasperini, senza fare i nomi di Conte e Gasperini, ma il riferimento era loro, dicendo io parlerò di arbitri quando altri allenatori che hanno avuto dei vantaggi diranno ho avuto un vantaggio, c’è stato un errore a mio favore invece di lamentarsi e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli, dopo aver acquisito Giovane, cerca ulteriori rinforzi per l’attacco.

Correva l'anno 2006. Il primo scontro fra Conte e Gasperini è di un ventennio fa in Serie BUno dei tanti motivi di interesse della supersfida fra Napoli e Roma è lo scontro fra i due allenatori, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Tecnici. tuttomercatoweb.com

Conte contro Gasperini, nemici amatissimi: dalle frecciate sul pianto agli scontri diretti. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, nati a undici anni e mille chilometri di distanza, sembrano rette parallele destinate a incontrarsi ... gonfialarete.com

