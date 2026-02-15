Schira | Conte e Gasperini si lamentano ma almeno ci mettono la faccia non fanno i santoni
Cristian Chivu ha suscitato polemiche con il suo comportamento, accusato di predicare bene e agire diversamente. La tensione nasce dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista, dove il tecnico ha criticato atteggiamenti poco trasparenti nel mondo del calcio. In passato, l’allenatore ha mostrato un’immagine di integrità, ma le recenti uscite sembrano mettere in discussione questa reputazione. I tifosi e gli analisti sportivi osservano con attenzione questa contraddizione, che alimenta le discussioni tra appassionati.
Continua a far parlare l’atteggiamento da finto puritano di Cristian Chivu: un padre che predica bene e razzola male. A Napoli si dice: “Fate quello che dico io, ma non quello che faccio io”. Vero, Cristian? Ecco, l’ultimo a commentare le sue parole post Inter-Juve è stato Nicolò Schira su YouTube. Le parole di Schira su Chivu. “Certe cose sono talmente gravi che non possono essere ignorate. Un’altra cosa che non mi è piaciuta, padre Chivu, lo dico simpaticamente perché gli ho fatto i complimenti nei giorni scorsi dicendo sta facendo un grande lavoro. Io ero tra gli scettici a inizio stagione su Chivu, però Chivu non ci può dare lezioni di morale, di bon ton attaccando Conte e Gasperini, senza fare i nomi di Conte e Gasperini, ma il riferimento era loro, dicendo io parlerò di arbitri quando altri allenatori che hanno avuto dei vantaggi diranno ho avuto un vantaggio, c’è stato un errore a mio favore invece di lamentarsi e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Napoli, dopo aver acquisito Giovane, cerca ulteriori rinforzi per l’attacco.
