Schianto fra tir e auto in A1 Stop al traffico per un’ora e mezza Tre persone in ospedale
Un incidente tra un tir e un’auto lungo l’A1 ha causato un blocco del traffico di un’ora e mezza. La collisione, avvenuta venerdì sera tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi, ha coinvolto tre persone, tutte portate in ospedale.
Violento tamponamento, nella tarda serata di venerdì lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi, in direzione sud. Erano circa le 23 quando un autoarticolato e tre autovetture (una Peugeot 208 bianca, una Ford Puma e una Mercedes classe C) sono rimasti coinvolti in un grave incidente al termine del quale sono state soccorse quattro persone: tre uomini di 33, 49 e 67 anni e una donna di 43. Proprio la conducente della Peugeot 208 è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le delicate operazioni di estrazione, effettuate in collaborazione con il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tragico schianto in A1 fra Pontecorvo e Ceprano contro un tir: morto il professor Alessandro Sdoia, aveva 50 anni
Un incidente mortale sull'A1 tra Pontecorvo e Ceprano si è portato via il professor Alessandro Sdoia, 50 anni.
Terribile schianto fra due auto a Roma, ferite gravemente cinque persone: fra loro anche un bambino
Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture a Roma, provocando il ferimento grave di cinque persone, tra cui un bambino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Un morto nello schianto fra tre tir sulla A1BAGNO A RIPOLI: A perdere la vita è stato il conducente di uno dei mezzi pesanti. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, per lui non c'è stato niente da fare ... toscanamedianews.it
Schianto fra tre mezzi pesanti in A1: muore autistaUn nuovo incidente mortale sull’A1, stavolta nei pressi dell’uscita di Firenze. La vittima è un uomo di 65 anni, autista di un mezzo pesante. È morto intorno all’una e mezzo nella notte tra mercoledì ... lanazione.it
Modena, il terribile schianto intorno alle 18 in via Caselle: l’auto condotta dall’uomo sarebbe uscita di strada finendo la sua corsa contro un palo facebook