Un incidente tra un tir e un’auto lungo l’A1 ha causato un blocco del traffico di un’ora e mezza. La collisione, avvenuta venerdì sera tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi, ha coinvolto tre persone, tutte portate in ospedale.

Violento tamponamento, nella tarda serata di venerdì lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi, in direzione sud. Erano circa le 23 quando un autoarticolato e tre autovetture (una Peugeot 208 bianca, una Ford Puma e una Mercedes classe C) sono rimasti coinvolti in un grave incidente al termine del quale sono state soccorse quattro persone: tre uomini di 33, 49 e 67 anni e una donna di 43. Proprio la conducente della Peugeot 208 è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le delicate operazioni di estrazione, effettuate in collaborazione con il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto fra tir e auto in A1. Stop al traffico per un’ora e mezza. Tre persone in ospedale

Un incidente mortale sull'A1 tra Pontecorvo e Ceprano si è portato via il professor Alessandro Sdoia, 50 anni.

Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture a Roma, provocando il ferimento grave di cinque persone, tra cui un bambino.

