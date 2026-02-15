Schianto a Misano tre feriti | uno di loro è grave

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio sulla Statale 16 a Misano, quando due auto si sono scontrate vicino al ponte sul Conca, al confine con Cattolica. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone, una delle quali in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.

Misano, 15 febbraio 2026 – Grave incidente ieri sulla Statale 16 a Misano. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate tra loro all’altezza del ponte sul Conca, al confine con Cattolica. L’incidente è avvenuto verso mezzanotte. L’impatto è stato violentissimo. Le auto sono andate praticamente distrutte e ci sono tre feriti. Uno di loro, il più giovane, un 31enne, è in gravi condizioni: è stato portato al ‘Bufalini’ di Cesena. Gli altri due feriti sono ricoverati all’ospedale di Rimini. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e la polizia locale, per effettuare i rilievi e gestire del traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

