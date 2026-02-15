Scattano a mezzanotte i primi provvedimenti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi in Arena
Le autorità di Verona hanno deciso di attuare i primi provvedimenti viabilistici a mezzanotte, in vista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La decisione è stata presa per gestire il grande afflusso di spettatori e garantire la sicurezza durante l’evento, che si svolgerà nell’area dell’Arena. In particolare, alcune strade saranno chiuse al traffico e verranno istituiti percorsi alternativi per i mezzi pubblici e privati.
Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 piazza Brà, piazzetta Municipio e piazzetta Melvin Jones, verranno chiuse a tutti i veicoli Sono pronti a partire i nuovi provvedimenti viabilistici per uno dei più grandi eventi mai organizzati a Verona, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16, alla mezzanotte, scatterà la chiusura completa di piazza Brà, piazzetta Municipio e piazzetta Melvin Jones, a tutti i veicoli dai monopattini, alle biciclette, ciclomotori, motocicli e autovetture. Potranno accedere solo i veicoli di Fondazione Milano Cortina, mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso.🔗 Leggi su Veronasera.it
Olimpiadi: gli studenti di Taverna, creatori di Tina e Milo, ospiti all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura.
Gli studenti di Taverna, che hanno creato i personaggi Tina e Milo, sono stati invitati all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.
Chi è Diego Tortelli, il bresciano che firma la coreografia di chiusura delle Olimpiadi: “All’Arena un rito collettivo”
Diego Tortelli, coreografo bresciano, è stato scelto per firmare la coreografia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
