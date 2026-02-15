Il brigadiere Cristiano Scantamburlo ha scoperto una macchina rubata davanti alla discoteca

Quella fatidica notte di 20 anni fa (12 febbraio 2016), il brigadiere Cristiano Scantamburlo era di pattuglia con l’appuntato Roberto Domini, quando, davanti alla discoteca "La Rotonda" di Lido delle Nazioni notò un’auto in sosta che risultava rubata. Appostatosi poco distante, scorse quattro persone avvicinarsi all’auto e decise di procedere ad un controllo. Al sopraggiungere della pattuglia uno di loro si diede alla fuga, venendo riconcorso e poco dopo bloccato dai militari. Il soggetto venne identificato per Antonio Dorio, evaso dopo un permesso premio dal carcere, dove stava scontando la condanna per l’omicidio di un’anziana donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scantamburlo, vent’anni dopo. Il ricordo di Arma e istituzioni

Il Comune di Comacchio ha commemorato ieri il brigadiere Cristiano Scantamburlo, ucciso durante un controllo di routine, per ricordare il suo sacrificio a vent’anni dalla morte.

