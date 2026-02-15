Sassuolo vittoria di rimonta sull’Udinese | Pinamonti protagonista con una doppietta pari in classifica

Il Sassuolo ha vinto contro l’Udinese al Dacia Arena, causando la rimonta con una doppietta di Pinamonti. La squadra neroverde ha reagito dopo aver subito un gol e ha trovato il pareggio e il vantaggio finale nel secondo tempo. Pinamonti ha segnato entrambi i gol, dimostrando grande determinazione e precisione sotto porta. La vittoria ha portato il Sassuolo a pareggiare in classifica con l’Udinese, infiammando le speranze di salvezza.

Sassuolo Rilancia le Ambizioni: Doppietta di Pinamonti Affonda l’Udinese. Udine – Il Sassuolo ha ribaltato il match al Dacia Arena, superando l’Udinese per 2-1 grazie a una prestazione convincente e alla doppietta di Andrea Pinamonti. La vittoria, ottenuta nel contesto della 25ª giornata di Serie A, proietta i neroverdi in una nuova luce, a pari punti con i friulani in classifica, e riaccende la corsa per un posto in Europa. Il match è stato deciso da un cambio di passo nel secondo tempo, con i gol di Laurienté e Pinamonti che hanno spento l’entusiasmo iniziale dell’Udinese. Il Primo Tempo: Solet Illumina, Sassuolo Reagisce.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

LIVE alle 12.30 Udinese-Sassuolo: dubbio Zaniolo per Runjaic, Grosso con Pinamonti e Berardi

