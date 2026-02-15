Sartori conferma | Fiducia totale in Italiano resta il nostro allenatore

Sartori ha annunciato che il Bologna manterrà la fiducia in Italiano, confermando che resta l’allenatore del club. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti, che hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore. La società ha deciso di sostenere Italiano, puntando sulla sua capacità di risollevare la squadra. Intanto, i giocatori si preparano alla prossima partita con l’obiettivo di mostrare miglioramenti tangibili.

Il Bologna entra in campo con una necessità chiara: ritrovare subito reattività e fiducia, senza lasciare margini a dubbi interni. La squadra, reduce da una sconfitta in campionato e dall’eliminazione in Coppa Italia, affronta una fase cruciale della stagione con una guida tecnica confermata e una dirigenza centrata sull’obiettivo di migliorare le prestazioni sul campo. In vista della sfida con il Torino, il responsabile dell’area tecnica, giovanni sartori, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per delineare il momento dei rossoblù. La dirigenza ha ribadito piena fiducia nel tecnico vincenzo italiano e nel progetto tecnico, sottolineando che la compattezza dello spogliatoio resta elemento cruciale.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giovanni Sartori ha confermato la fiducia del Bologna in Vincenzo Italiano, annunciando che il club continuerà con lui anche dopo le recenti voci di mercato.

Abodi assicura piena fiducia nel sistema di sicurezza per i Giochi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.