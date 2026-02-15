Carlo Conti ha commentato il ritiro di Andrea Pucci dal Festival di Sanremo 2026, spiegando che il comico ha deciso di lasciare per motivi personali. Conti ha detto di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Pucci, che ha comunicato solo all’ultimo momento. La decisione ha sorpreso anche gli organizzatori, che avevano già preparato la sua presenza sul palco. Pucci ha spiegato di aver preferito non partecipare per motivi strettamente privati, senza entrare nei dettagli.

(Adnkronos) – “Non pensavo di scatenare un affare di stato”. Carlo Conti oggi in collegamento con Mara Venier a Domenica In ha parlato del caso del comico Andrea Pucci e la sua rinuncia a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico ha ringraziato Mara Venier per la domanda su Pucci e poi ha aggiunto: “Ribadisco la mia scelta del tutto autonoma: preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obbliga a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo”. Conti ha ricordato il rapporto professionale che lo lega al comico: “All’Arena di Verona gli abbiamo consegnato il Biglietto d’oro per gli incassi al teatro, a Zelig è stato sempre ospite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Carlo Conti e il dietrofront di Andrea Pucci: “Mi dispiace per lui, scelta personale”

