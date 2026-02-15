Sanremo 2026 Andrea Bocelli super ospite della serata finale
Carlo Conti ha annunciato che sarà Andrea Bocelli il super ospite musicale della finale del Festival di Sanremo 2026. Cresce l’attesa in vista del Festival di Sanremo 2026, previsto dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti, ospite di Domenica In, ha annunciato, intervistato da Mara Venier, la presenza di Andrea Bocelli come ospite della serata finale della kermesse. Il tenore toscano si aggiunge a Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Alicia Keys nella lista di artisti che calcheranno il palco del Teatro Ariston e le sorprese non sono destinate a finire qua. Inoltre, Laura Pausini e Achille Lauro vestiranno gli inediti panni di conduttori ma non è da escludere che duetteranno sulle note di 16 marzo, brano interpretato dall’artista emiliano nel nuovo album Io canto 2. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
