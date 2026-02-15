Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, perché Carlo Conti ha deciso di invitarlo per la sua voce straordinaria. La sua presenza attirerà sicuramente molti spettatori, anche grazie al suo ultimo singolo uscito da poche settimane. La scelta di Bocelli, noto per aver incantato il pubblico di tutto il mondo, promette di rendere ancora più speciale la conclusione del festival.

Carlo Conti ha annunciato che sarà Andrea Bocelli il super ospite musicale della finale del Festival di Sanremo 2026. Cresce l’attesa in vista del Festival di Sanremo 2026, previsto dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti, ospite di Domenica In, ha annunciato, intervistato da Mara Venier, la presenza di Andrea Bocelli come ospite della serata finale della kermesse. Il tenore toscano si aggiunge a Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Alicia Keys nella lista di artisti che calcheranno il palco del Teatro Ariston e le sorprese non sono destinate a finire qua. Inoltre, Laura Pausini e Achille Lauro vestiranno gli inediti panni di conduttori ma non è da escludere che duetteranno sulle note di 16 marzo, brano interpretato dall’artista emiliano nel nuovo album Io canto 2. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

SANREMO 2026, ANDREA BOCELLI SUPER OSPITE DELLA SERATA FINALE DEL FESTIVAL

