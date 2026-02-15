San Valentino senza età A 76 anni sposa una ragazza di 26 a Senigallia la polizia indaga | è tutto regolare

Una coppia di Senigallia ha deciso di sposarsi, suscitando l'interesse della polizia. Lui ha 76 anni, lei 26, e il matrimonio è previsto per il 2025. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando che tutto sia in regola. La coppia ha già fissato la data e ha organizzato le nozze nel Municipio della città.

SENIGALLIA L’amore non ha età e quando scoppia la scintilla nulla lo può fermare. Ne sa qualcosa una coppia che nel 2025 è convolata a nozze in Municipio: 76 anni lui, 26 lei. Il marito nato nel 1949 e la moglie nel 1999. Mezzo secolo di distanza anagrafica. Un dettaglio rimasto sulla carta perché il sentimento, che li ha portati a compere il grande passo, ha sfidato il tempo e ogni pregiudizio. Più forte pure delle malelingue. I timori Già, perché una copia delle pubblicazioni, esposte all’albo pretorio, sono arrivate pure in Commissariato. Lui anziano e italiano, lei giovane e straniera. Sembrava un cliché. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

