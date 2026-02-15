San Valentino 2026 | Roccaraso scelta d’amore degli italiani boom di mete interne secondo Holidu

Roccaraso ha registrato un aumento di visitatori per San Valentino 2026, grazie alla voglia degli italiani di trascorrere il giorno degli innamorati in Italia. La località abruzzese ha visto un incremento di prenotazioni rispetto allo scorso anno, attirando coppie che preferiscono mete più vicine e autentiche. Secondo Holidu, molte coppie scelgono di godersi le montagne e i paesaggi naturali del centro Italia invece di partire all’estero. Questo trend mostra come le destinazioni italiane siano sempre più popolari per le occasioni romantiche.

Roccaraso Meta di San Valentino: L'Italia Sconfessa la Fuga Romantica all'Estero. Roccaraso, incastonata nel cuore dell'Abruzzo, si conferma la destinazione più gettonata per celebrare San Valentino 2026. Un'analisi dei dati di prenotazione effettuata dal portale Holidu rivela una netta preferenza degli italiani per le mete nazionali, con un rapporto di 26 destinazioni italiane contro sole 4 estere nella top 30. Questa tendenza sottolinea una riscoperta del territorio nazionale e un rinnovato apprezzamento per le bellezze del nostro Paese. Un San Valentino Made in Italy: Cambiano le Abitudini dei Viaggiatori.