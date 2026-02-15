San Donà piange Rosalinda 50 anni | OSS spenta dopo una battaglia lascia un vuoto tra pazienti e colleghi dell’Ulss 4

Rosalinda Ferrazzo, operatrice socio sanitaria di San Donà di Piave, è morta a 50 anni a causa di una grave malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i colleghi e i pazienti dell’Ulss 4. Per anni, Rosalinda ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, offrendo cure e supporto con grande dedizione. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo sorriso e la passione con cui svolgeva il lavoro ogni giorno.

Rosalinda, l'oss di San Donà spenta a 50 anni: una vita per la cura, un addio che lascia un vuoto. San Donà di Piave piange Rosalinda Ferrazzo, operatrice socio sanitaria (OSS) scomparsa all'età di 50 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua dedizione e il suo sorriso hanno lasciato un segno profondo tra i colleghi dell'Ulss 4 Veneto Orientale e nella comunità, dove era conosciuta per la sua umanità. I funerali si terranno mercoledì 18 febbraio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mussetta. Una Professionista Instancabile in Prima Linea. Rosalinda Ferrazzo aveva dedicato anni del suo lavoro all'assistenza sanitaria, prestando servizio presso l'Ulss 4 Veneto Orientale, in particolare all'ospedale di Jesolo.