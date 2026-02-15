San Bartolomeo e la scienza | il dibattito sulla possessione demoniaca riapre il caso tra fede e psicopatologia

San Bartolomeo, il santo associato alle persone considerate possedute, torna a far parlare di sé dopo che alcuni studiosi hanno riaperto il dibattito sulla natura delle possessioni demoniache. La discussione si accende in un momento in cui si cerca di capire se questi episodi siano manifestazioni di malattie mentali o vere e proprie azioni del male. Recentemente, un gruppo di ricercatori ha analizzato casi storici e testimonianze, portando alla luce nuove interpretazioni che coinvolgono sia elementi religiosi sia aspetti psicopatologici.

San Bartolomeo: il santo degli "indemoniati" torna al centro del dibattito tra fede e scienza. Roma – Un'inattesa incursione nel mondo della psicopatologia universitaria sta riportando sotto i riflettori la figura di San Bartolomeo, patrono di coloro che soffrono di disturbi mentali e possessioni. L'inclusione del tema della "possessione demoniaca" in un compendio di studi clinici ha riacceso un dibattito secolare sul confine tra malattia, spiritualità e la persistenza di credenze ancestrali, sollevando interrogativi sulla natura della sofferenza umana e sulle sue possibili interpretazioni.