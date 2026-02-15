Sammaurese basta disattenzioni Arriva il Sora a caccia di punti

La Sammaurese ha subito sette gol nelle ultime due partite, e questa fragilità difensiva ha causato la perdita di punti importanti. La squadra ha commesso molte disattenzioni, che hanno messo in difficoltà il reparto arretrato. Domenica, il Sora arriverà in campo determinato a sfruttare queste vulnerabilità per conquistare i tre punti.

Quello delle troppe reti subite è un problema che la Sammaurese si porta sulle spalle dall’inizio del campionato, nelle ultime due giornate però i sette gol subiti hanno fatto capire che in questo momento è fondamentale limitare questa lacuna per tenere vive le speranze di salvezza. A Mauro Antonioli tocca quindi il difficile compito di trovare correttivi, siano essi novità dal punto di vista tattico, oppure lavorare a fondo sulla concentrazione, non solo dei difensori per evitare di concedere troppe occasioni agli avversari. Oggi, al Macrelli, arriva il Sora, i laziali hanno appena costretto al pareggio l’Ostiamare e sono alla ricerca di punti per evitare di scivolare fra le squadre coinvolte nei playout, un avversario di certo da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, basta disattenzioni. Arriva il Sora a caccia di punti A caccia di punti. Sora in crisi, la Recanatese vuole approfittarne Arriva l’Atalanta, Pisa a caccia di punti. Tra assenze e certezze, il rebus del Gila Domani sera, Atalanta e Pisa si sfideranno in una gara importante per il prosieguo del campionato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sammaurese, basta disattenzioni. Arriva il Sora a caccia di punti. Sammaurese, basta disattenzioni. Arriva il Sora a caccia di puntiQuello delle troppe reti subite è un problema che la Sammaurese si porta sulle spalle dall’inizio del campionato, nelle ultime due giornate però i sette gol subiti hanno fatto capire che in questo mom ... ilrestodelcarlino.it Sammaurese, c’è da risalire. Arriva la ForsemproneseScontro diretto salvezza, i tifosi si aspettano almeno una reazione. Dall’altra parte Casolla, appena rientrato tra le fila dei marchigiani. Entrambe non godono di ottima salute, entrambe fanno fatica ... ilrestodelcarlino.it ECCO LA SCHEDINA DI OGGGI IN DIRETTA ALLE 13,30 PRIMO PREMIO UNA COLAZIONE PER DUE AL BAR LAS VEGAS Ancona Chieti Atletico Ascoli Castelfidardo Termoli Giulianova Sammaurese Sora L'Aquila Maceratese Notaresco Senigallia Ostiam facebook