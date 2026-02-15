Saltara scuola post-sisma bloccata da quasi un decennio | nuove proroghe e l’ira della comunità per un diritto negato

A Saltara, frazione di Colli al Metauro, la scuola primaria ‘Dezi’ rimane chiusa da quasi dieci anni a causa dei ritardi nelle riparazioni dopo il terremoto del 2016. La comunità locale protesta contro le continue proroghe che rallentano i lavori e aumentano i costi, lasciando i bambini senza un edificio sicuro per l’istruzione. Le promesse di riapertura si susseguono, ma ancora nessuna data certa. Nel frattempo, le famiglie si arrangiano trovando soluzioni temporanee per l’accesso alla scuola.

Scuola ’Dezi, un Cantiere Decennale: Tra Proroghe, Costi Esplosi e l’Angoscia di una Comunità. Saltara, frazione di Colli al Metauro, attende da quasi dieci anni il completamento della sua scuola primaria ‘Dezi’, danneggiata dal terremoto del 2016. Nonostante ripetute proroghe, l’ultima fissata al 15 febbraio 2026, l’edificio rimane inagibile e gli alunni sono costretti a frequentare le lezioni in una sede provvisoria a Calcinelli. La consigliera di minoranza Alessandra Khadem denuncia una gestione inefficiente e costi lievitati, sollevando interrogativi sulla capacità dell’amministrazione locale di tutelare il diritto all’istruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da oltre un anno, la scuola Gregna non dispone di una palestra a causa di un incendio.

