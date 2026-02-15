Sacchi su Inter Juve | Vittoria da incorniciare ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti

Arrigo Sacchi ha commentato la partita tra Inter e Juventus, sottolineando che la vittoria dell’Inter rappresenta un risultato importante, ma evidenziando anche un aspetto su cui Chivu deve ancora lavorare. Sacchi ha lodato l’intuizione di Spalletti durante la partita, che ha portato a diversi momenti decisivi. La gara si è giocata sotto gli occhi di molti tifosi, che hanno apprezzato il ritmo e le azioni offensive delle due squadre.

