Sacchi | Le amnesie dell' Inter le armi della Juve Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?
Con sofferenza, com’è nel classico stile Inter. Con orgoglio, com’è scritto nel dna del club. Vittoria da incorniciare pensando alla volata scudetto, per i nerazzurri, anche perché il Milan, secondo, è distanziato di otto punti pur avendo una partita in meno. Tuttavia, questa sfida ha evidenziato alcuni punti deboli sui quali Chivu dovrà lavorare per raggiungere un alto livello soprattutto riflettendo sugli impegni di Champions League. Che l’Inter sia la squadra più forte, a livello tecnico e fisico, nessuno lo mette in dubbio. Però bisogna assolutamente cancellare certe amnesie che rischiano di compromettere il risultato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chivu dopo Inter Juve: «Rosso a Kalulu? Tocco leggero, ma non è simulazione! Tenga le mani a casa… Oggi eravamo bloccati, siamo consapevoli di un aspetto»
