Sacchi ha commentato che l’Inter ha commesso diverse amnesie durante la partita, mentre la Juventus ha sfruttato le proprie armi. Ha anche chiesto cosa sarebbe successo senza il cartellino rosso mostrato a Kalulu, che ha cambiato le sorti dell’incontro. L’ex allenatore azzurro ha osservato come l’Inter di Chivu abbia rafforzato la corsa allo scudetto, ma ha anche evidenziato la determinazione della Juventus, capace di lottare ad armi pari nonostante le difficoltà.

Con sofferenza, com’è nel classico stile Inter. Con orgoglio, com’è scritto nel dna del club. Vittoria da incorniciare pensando alla volata scudetto, per i nerazzurri, anche perché il Milan, secondo, è distanziato di otto punti pur avendo una partita in meno. Tuttavia, questa sfida ha evidenziato alcuni punti deboli sui quali Chivu dovrà lavorare per raggiungere un alto livello soprattutto riflettendo sugli impegni di Champions League. Che l’Inter sia la squadra più forte, a livello tecnico e fisico, nessuno lo mette in dubbio. Però bisogna assolutamente cancellare certe amnesie che rischiano di compromettere il risultato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sacchi: "Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?"

Cristian Chivu ha commentato il rosso mostrato a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, spiegando che il tocco dell’avversario è stato leggero e che non si tratta di simulazione.

Cristian Chivu ha commentato subito dopo la partita tra Inter e Juventus, disputata domenica, perché ha visto un fallo di Kalulu che ha causato l’espulsione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.