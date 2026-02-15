Sacchi alla Bit | Siamo la città dei festival

Riccardo Sacchi, assessore al turismo di Macerata, ha partecipato alla Bit per mostrare una città che vive di festival. La sua presenza ha dato spazio a una narrazione di una comunità dinamica, pronta a rinnovarsi e attrarre visitatori. Durante l’evento, Sacchi ha sottolineato come la città si distingua per la sua offerta culturale, con numerosi eventi che animano tutto l’anno.

"Abbiamo raccontato una Macerata viva, capace di rinnovarsi". Così Riccardo Sacchi, assessore al turismo e grandi eventi. Tra spettacoli e grandi eventi come motore turistico, Macerata si è presentata alla Bit di Milano, rivendicando il proprio ruolo di destinazione culturale capace di attrarre visitatori tutto l’anno. All’interno dello stand della Regione Marche, Sacchi ha rilanciato il calendario unico cittadino sotto il brand " Macerata città dei festival ". "La nostra presenza alla Bit è una scelta strategica per consolidare il posizionamento della città come destinazione di intrattenimento culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

