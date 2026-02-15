Sabotaggi ai treni | Ferrante denuncia strategia terroristica chiedendo giustizia per i colpevoli

Ferrante denuncia che i sabotaggi ai treni sono parte di una strategia terroristica, puntando il dito contro gruppi che mirano a destabilizzare il sistema dei trasporti. Secondo lui, queste azioni mirano a creare paura tra i pendolari e a mettere a rischio la sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi, alcuni treni sono stati fermati improvvisamente a causa di esplosivi nascosti sui binari, un chiaro tentativo di intimidazione. Ferrante chiede che vengano individuati e puniti i responsabili di questi atti criminosi.

Il Sistema Nazionale dei Trasporti Sotto Attacco. In un contesto in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità inconfutabile, il sistema nazionale dei trasporti sta attraversando un momento critico. Gli ultimi atti di sabotaggio sulle infrastrutture ferroviarie, in particolare sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, hanno acceso un campanello d'allerta che non può essere ignorato. Questi episodi non solo generano ritardi e disagi, ma rappresentano anche una minaccia diretta alla sicurezza pubblica.