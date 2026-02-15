Sabatini | Vergara? Il talento dipende molto dalle condizioni sociali Napoli ne ha prodotto tanto come il Sudamerica
Walter Sabatini ha spiegato che il talento di Vergara dipende molto dalle condizioni sociali, proprio come succede in molte zone del Sudamerica e a Napoli, dove sono nati numerosi calciatori di talento. Sabatini ha sottolineato come il contesto in cui crescono i giovani possa influenzare le loro capacità sportive, citando esempi concreti di figli di quartieri popolari che sono riusciti a emergere nel calcio professionistico.
Walter Sabatini, storico ds della Roma, ha rilasciato un’intervista a Pasquale Tina di Repubblica Napoli parlando anche di Vergara. Non è mancato un retroscena su una chiamata di De Laurentiis. Le parole di Sabatini. De Laurentiis mi chiamò prima di Giuntoli. “Le va di fare il direttore sportivo da noi?”, così disse.”. E lei cosa rispose? “Presidente, ma il Napoli ha già un direttore sportivo. Non c’è spazio per un altro. Mi riferivo — sorride — ovviamente a lui. De Laurentiis è un grande presidente. Ha preso il Napoli in C e con una crescita costante è diventato una realtà europea. Ha vinto due scudetti mantenendo la sostenibilità finanziaria in modo convincente», gli dissi che c’era già lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dopo il gol segnato contro la Fiorentina, Vergara diventa il protagonista indiscusso del momento.
