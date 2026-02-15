Sabatini | Napoli-Roma mi incuriosisce Vergara è un campione può andare in Nazionale
Sabatini ha dichiarato che il confronto tra Napoli e Roma lo interessa molto, soprattutto perché vede in Vergara un atleta di grande talento che potrebbe presto essere convocato in Nazionale. La sua osservazione si basa sul rendimento del giocatore argentino, che ha già segnato diversi gol questa stagione e si sta distinguendo per la sua rapidità e tecnica. Sabatini ha anche aggiunto che assistere a questa partita promette di essere uno spettacolo, considerando le ambizioni di entrambe le squadre in campionato.
"> Il big match del Maradona accende ricordi e riflessioni. Nell’intervista firmata da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, Walter Sabatini racconta il suo rapporto mancato con il Napoli, analizza la sfida contro la Roma e si sofferma sul talento di Vergara e sul tema infortuni. Un dialogo ricco di spunti, pubblicato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che attraversa passato, presente e prospettive del calcio italiano. «Napoli-Roma mi incuriosisce. Racconta storie diverse e onestamente non vedo l’ora di godermele», confessa Sabatini a Pasquale Tina sulle colonne di Repubblica Napoli, mostrando tutto il suo entusiasmo per una sfida che incrocia anche una parte significativa della sua carriera dirigenziale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Sacchi sponsorizza Vergara per la Nazionale. Sabatini: «Ha numeri formidabili e Conte lo sa bene»
Arrigo Sacchi ha scelto di sostenere Vergara per la nazionale, insieme a Palestra e Pio Esposito.
