Russia propone governance Onu in Ucraina | ipotesi elezioni e trattato di pace

La Russia propone di affidare temporaneamente la gestione dell’Ucraina a un organismo internazionale, in risposta al conflitto in corso. La proposta nasce dalla necessità di trovare una soluzione stabile e di evitare ulteriori scontri armati. I funzionari russi suggeriscono la possibilità di organizzare elezioni e di firmare un trattato di pace, con l’obiettivo di mettere fine alle ostilità. La proposta è stata presentata durante una riunione diplomatica, con l’intento di coinvolgere anche altri paesi e le Nazioni Unite.

La Russia sarebbe pronta a discutere l'ipotesi di una governance esterna temporanea dell'Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite. A riferirlo è l'agenzia Agenzia Tass, che cita dichiarazioni del viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin. Secondo Mosca, un'amministrazione internazionale potrebbe favorire lo svolgimento di elezioni democratiche e la formazione di un governo "capace" con cui firmare un trattato di pace formale dopo la conclusione dell'"operazione militare speciale". L'ipotesi, viene sottolineato, non sarebbe nuova. Nel marzo 2025 il presidente Vladimir Putin aveva già evocato la possibilità di un'amministrazione esterna per Kiev sotto l'egida delle Nazioni Unite, richiamando precedenti missioni internazionali di peacekeeping.