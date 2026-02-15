Russia investigates tanker crash at Ust-Luga port

La polizia russa sta indagando sul tamponamento tra due navi al porto di Ust-Luga, avvenuto domenica mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il incidente ha causato la fuoriuscita di carburante in mare, costringendo le autorità a intervenire rapidamente per contenere i danni. Nessuno degli equipaggi è rimasto ferito, ma i danni alla struttura portuale sono ancora da verificare.

“The incident damaged the berth wall and the port crane. There were no injuries, and no petroleum spill occurred,” the prosecutor said in a statement posted on Telegram. “L’incidente ha danneggiato il muro di ormeggio e la gru del porto. Non ci sono stati feriti e non si è verificata alcuna fuoriuscita di petrolio”, ha dichiarato il procuratore in una dichiarazione pubblicata su Telegram. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russia investigates tanker crash at Ust-Luga port Captain tried to change course before fatal tanker crash, UK jury told Il capitano di una nave da carico coinvolta in un incidente mortale con un’unità statunitense al largo della costa orientale del Regno Unito lo scorso anno avrebbe tentato di modificare la rotta prima dello scontro, secondo quanto riferito in tribunale. Russian captain jailed over crew member’s death in U.S. tanker crash Questa mattina a Londra, il capitano di una nave da carico russa è stato condannato a sei anni di carcere. On the front line of Europe's standoff with Russia's sanction-busting shadow fleet Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Russia investigates tanker crash at Ust-Luga portRussian law enforcement officials said on Sunday they had begun an investigation into a collision involving a tanker at the Ust-Luga seaport, a major outlet for Russia's crude oil and fuel exports via ... reuters.com Russia's 'shadow tanker fleet' and how it worksPARIS - France's interception of an oil tanker suspected of being part of Russia's shadow fleet draws attention to how the vessels allegedly operate in order to escape Western sanctions. - What is ... bangkokpost.com Due petroliere soggette a sanzioni legate alla Russia risultano alla deriva nel Mediterraneo vicino all’Algeria. La PROGRESS, carica di greggio da Murmansk, e la CHARIOT TIDE, vista l’ultima volta a Ust-Luga, entrambe segnalate come “fuori controllo”. x.com ò . Djasabra 7 di febrüari 2026 alrededor di 10.54’or, e tim di VVRP huntu ku UST,a tene kontròl dirigí na un konstrukshon ilegal den Kaya facebook