La Russia denuncia la fermezza dell’Unione Europea nel rifiutarsi a un confronto diretto sulla politica estera. Bruxelles ha respinto le richieste di dialogo, lasciando intendere di preferire un approccio più deciso. Nel frattempo, alcuni membri dell’UE hanno indicato che la Russia non può più essere considerata una superpotenza. Di conseguenza, la distanza tra Mosca e Bruxelles si fa sempre più evidente.

La Russia critica fortemente il rifiuto di Bruxelles ad un dialogo diretto. Dal canto suo l'UE non giudica più la Russia una superpotenza. La Kallas afferma che gli ultimi anni di guerra hanno fiaccato anche l'economia di Mosca. Russia, Galuzin critica la rigidità ideologica di Bruxelles. "Rifiutando il dialogo diretto con il nostro Paese, Bruxelles si è sostanzialmente privata di un posto al tavolo dei negoziati". Lo dice il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin in un'intervista alla Tass criticando la "rigidità ideologica" di Bruxelles e la "totale incompetenza" degli attuali responsabili della politica estera dell'"Europa unita".