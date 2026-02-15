Runjaic analizza la sconfitta dell' Udinese | Controllavamo il gioco ma serviva più determinazione per il raddoppio

Kosta Runjaic mette in discussione la sconfitta dell'Udinese contro il Sassuolo, evidenziando che i friulani dominavano il gioco ma mancavano di cattiveria per chiudere la partita. Runjaic ha osservato che la squadra aveva la possibilità di segnare il raddoppio, ma non ha saputo sfruttare le occasioni, lasciando spazio alle ripartenze avversarie. La sua analisi si concentra sul bisogno di più incisività in attacco, anche se il team ha mantenuto il possesso palla per gran parte dell’incontro.