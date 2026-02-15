Rugby Serie A Elite | tutto troppo facile per le migliori

Il match tra le prime della classe ha dimostrato quanto siano avanti nel campionato, con le grandi squadre che dominano con facilità. La vittoria schiacciante di una delle favorite ha lasciato il segno, rafforzando il loro ruolo di leader. La giornata di rugby ha confermato la distanza tra le prime e le altre, senza modificare le posizioni in classifica, ma accentuando i divari nei punteggi.

La undicesima giornata della Serie A Élite conferma gli equilibri al vertice e ribadisce la forza delle grandi del campionato, con la classifica che resta invariata nelle posizioni ma si compatta ulteriormente nei distacchi. Il Valorugby Emilia mantiene la leadership con 47 punti, ma il Petrarca resta in scia a quota 45, seguito da Rovigo e Viadana, mentre le Fiamme Oro consolidano il proprio piazzamento in zona playoff dopo un turno dominato dai reparti offensivi. Il segnale più forte arriva proprio dal Petrarca, che non fa sconti a Colorno imponendosi con un netto 61-7 in trasferta. I padovani chiudono virtualmente i conti già nella prima frazione e poi dilagano nella ripresa trascinati dalla precisione al piede di Lyle e dalle mete, tra gli altri, di Scalabrin e Scramoncin, confermando ambizioni da primato.