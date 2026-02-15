Rugby femminile Serie A Elite | le migliori non rallentano Milano non avvicina Treviso
Il match tra Milano e Treviso nella Serie A Elite Femminile è stato deciso da un piazzato di Treviso, che ha permesso alle venete di mantenere il vantaggio sulla rivale. Le squadre sono ancora vicine in classifica, ma Milano non riesce a ridurre il divario e rimane lontana dalla vetta. La partita ha mostrato come le migliori squadre non abbiano intenzione di rallentare, anche a pochi turni dalla fine della stagione.
Il quart’ultimo snodo della regular season della Serie A Elite Femminile inizia a delineare con chiarezza la corsa al titolo. L’undicesima giornata consegna tre verdetti aritmetici: Valsugana Rugby Padova, Arredissima Villorba Rugby e Rugby Colorno sono già certe di un posto nei playoff, mentre resta solo la matematica a separare il Benetton Rugby Treviso dalla qualificazione. A tre turni dal termine, la gerarchia appare ormai definita, con le padovane saldamente al comando e le inseguitrici impegnate a consolidare il piazzamento in vista della fase decisiva. Il segnale più forte lo manda proprio Valsugana, che travolge Benetton con un eloquente 59-0, ribadendo la propria superiorità grazie a un attacco incontenibile e a una difesa impenetrabile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nel contesto della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, l'ottava giornata ha confermato la leadership del Villorba, che ha conquistato una vittoria in trasferta contro il CUS Milano.
