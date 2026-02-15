Rubio to visit eastern Europe bolster ties with pro-Trump leaders

Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha deciso di visitare l’Europa dell’Est per rafforzare i rapporti con i leader fil-Trump di Slovacchia e Ungheria. La visita nasce dalle tensioni tra gli Stati Uniti e questi paesi, che hanno mostrato un atteggiamento meno allineato con Washington negli ultimi mesi. Durante il viaggio, Rubio incontrerà i loro governanti per discutere di sicurezza e cooperazione economica, portando con sé un messaggio di supporto e collaborazione.

MUNICH, Feb 15 (Reuters) - U.S. Secretary of State Marco Rubio is set to begin a two-day trip on Sunday, to bolster ties with Slovakia and Hungary, whose conservative leaders, often at odds with other European Union countries, have warm ties with President Donald Trump. Rubio will use the trip to discuss energy cooperation and bilateral issues, including NATO commitments, the State Department said in an announcement last week. Rubio, who in his dual role also serves as Trump's national security adviser, will meet in Bratislava on Sunday with Slovak Prime Minister Robert Fico, who visited Trump in Florida last month.