rubio says us is not disputing navalny poisoning assessment by europeans

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti non contestano l’analisi europea che attribuisce alla Russia l’avvelenamento di Navalny. Rubio ha definito “preoccupante” il rapporto dei cinque Paesi europei, che hanno evidenziato come le prove puntino verso Mosca. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni sulla responsabilità dell’incidente, che ha portato a sanzioni internazionali contro la Russia.

BUDAPEST, Feb 15 (Reuters) - U.S. Secretary of State Marco Rubio on Sunday called "troubling" a report by five European allies blaming Russia for killing late Kremlin critic Alexei Navalny using toxin from poison dart frogs, adding that Washington had no reason to question it. "Ovviamente siamo a conoscenza del rapporto. È un rapporto preoccupante. Siamo a conoscenza del caso del signor Navalny e certamente. non abbiamo alcun motivo per metterlo in dubbio. Non stiamo contestando. Abbiamo intenzione di litigare con questi Paesi. Ma era il loro rapporto, e lo hanno reso pubblico", ha detto Rubio, intervenendo a una conferenza stampa a Bratislava durante una visita in quel Paese.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a impiegare agenti nervini contro i propri cittadini, facendo riferimento a un avvelenamento di Navalny.

