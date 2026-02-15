Ruba 17 bottiglie di superalcolici all’interno di un supermercato e scappa da un’uscita d’emergenza | denunciato 26enne

Un uomo di 26 anni ha sottratto 17 bottiglie di superalcolici da un supermercato e ha cercato di fuggire passando dall’uscita di emergenza, provocando l’allarme tra i dipendenti. La rapina è stata scoperta quando il personale ha notato il ladro uscire con sacchetti pieni e ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno rintracciato il giovane poco dopo e lo hanno denunciato per furto. La merce rubata, valutata circa 200 euro, è stata recuperata.

L'episodio risale alla serata del 31 gennaio u.s., quando il giovane è entrato nell'esercizio commerciale confondendosi tra gli ultimi clienti che si erano attardati prima della chiusura. I carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato un 26enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di un furto ai danni di un noto supermercato della zona.