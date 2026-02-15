Rosso Kalulu furia Juve contro la Penna al rientro negli spogliatoi | la reazione rabbiosa di Spalletti e dei dirigenti! Cos’è successo

Durante il match, Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso e, al rientro negli spogliatoi, la Juventus ha reagito con rabbia contro l’arbitro Penna. Spalletti e i dirigenti bianconeri si sono mostrati molto arrabbiati, chiedendo spiegazioni e protestando vivacemente. Comolli e Chiellini sono stati tra i più accesi nel criticare le decisioni della direzione di gara, creando un forte scontro nel tunnel degli spogliatoi.

Inter News 24 Rosso Kalulu, furia Juve contro la Penna al rientro negli spogliatoi: Comolli e Chiellini furiosi con il direttore di gara. Il sipario cala su un Derby d'Italia destinato a lasciare strascichi polemici infiniti e a occupare le prime pagine dei giornali per giorni. A San Siro, l' Inter supera la Juventus con il punteggio di 3-2, in una sfida vibrante che ha trasformato il rettangolo verde in una vera e propria polveriera. Il risultato sportivo, tuttavia, passa quasi in secondo piano rispetto al caos scoppiato alla fine della prima frazione di gioco, momento in cui la tensione ha raggiunto livelli di guardia mai visti in questa stagione. Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso al 70° minuto, scatenando la reazione furiosa di Spalletti contro il direttore di gara La Penna. Inter Juve, furia contro La Penna: «Non esiste, non esiste!». Reazione furiosa di Comolli e Chiellini dopo lo scandalo Kalulu Giorgio Chiellini e Giuseppe Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo che La Penna ha escluso Kalulu, accusando il direttore di gara di aver preso una decisione ingiusta. CHIUDETE TUTTO, l'arbitro La Penna premia il tuffo di Bastoni, cartellino rosso assurdo a Kalulu. Dopo il cartellino rosso a Kalulu, Spalletti e la dirigenza della Juve hanno espresso forte disappunto verso la direzione di gara, chiedendo chiarimenti sul comportamento di Bastoni e sui limiti d'intervento. Inter Juve, dura la reazione dei bianconeri contro La Penna dopo il rosso a Kalulu. Comolli e Chiellini furiosi con il direttore di gara. Il sipario cala su un Derby d'Italia destinato a lasciare una scia polemica. Minuto 42: Kalulu già ammonito viene espulso per doppio giallo per un fallo su Bastoni. Il Var non può intervenire, ma se avesse potuto farlo si sarebbe probabilmente ribaltata la situazione con il rosso revocato a Kalulu ed espulsione a Bastoni, anche lui già ammonito. L'Inter potrà vincere sto scudetto pure con 10 punti di vantaggio, ma grazie a Bastoni ci si ricorderà solo del rosso inventato a Kalulu e del rosso negato a Bastoni per simulazione. Perché ci sono campionati decisi da episodi inconcepibili come questo.