Rosso a Kalulu De Paola aspro | Furto sportivo Bastoni deve vergognarsi non lo convocherei in Nazionale
Paolo De Paola ha criticato duramente Bastoni per il suo comportamento durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo un
Nella serata di ieri, il giornalista Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di 'Sportitalia' l'episodio che sta facendo parlare tutto il mondo del calcio, italiano e non. Parliamo, ovviamente, del cartellino rosso estratto ai danni del difensore bianconero Pierre Kalulu che ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Peraltro, l'errore dell'arbitro La Penna è doppio: fischia un fallo per una simulazione netta di Alessandro Bastoni e al posto che espellerlo per l'atto scorretto, ha estratto il secondo giallo per l'ex Milan. A proposito dell'episodio, ecco il commento di De Paola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social
Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.
Bastoni simula, ma rosso a Kalulu. Chivu: “C’è il tocco”. Eppure alla viglia disse che …
Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire; La reazione fuori controllo di Bastoni dopo il rosso a Kalulu: il gesto che fa imbufalire i tifosi della Juve; Cesari sul rosso a Kalulu: Errore da matita blu, il secondo giallo è inesistente. L'errore di La Penna salva Bastoni; Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire.
Polemiche per il rosso a Kalulu, il titolo in prima pagina de La Stampa: La Juve vede rossoLa Juve vede rosso. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa. L'Inter supera 3-2 la Juventus nel derby. tuttomercatoweb.com
Errore rosso a Kalulu, Zielinski al 90'. La Gazzetta dello Sport: Fuga Inter, furia JuveÈ stato un Derby d'Italia con i fiocchi quello tra nerazzurri e bianconeri ieri sera a San Siro, anche se sull'1-1 l'arbitro La. tuttomercatoweb.com
Rabbia Juve, John Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu: troppi errori, ora le soluzioni x.com
Gianluca Rocchi sull'episodio del cartellino rosso a Kalulu. Il designatore arbitrale è intervenuto telefonicamente ai microfoni dell'Ansa facebook