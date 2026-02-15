Rosso a Kalulu De Paola aspro | Furto sportivo Bastoni deve vergognarsi non lo convocherei in Nazionale

Paolo De Paola ha criticato duramente Bastoni per il suo comportamento durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo un

Nella serata di ieri, il giornalista Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di 'Sportitalia' l'episodio che sta facendo parlare tutto il mondo del calcio, italiano e non. Parliamo, ovviamente, del cartellino rosso estratto ai danni del difensore bianconero Pierre Kalulu che ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Peraltro, l'errore dell'arbitro La Penna è doppio: fischia un fallo per una simulazione netta di Alessandro Bastoni e al posto che espellerlo per l'atto scorretto, ha estratto il secondo giallo per l'ex Milan. A proposito dell'episodio, ecco il commento di De Paola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.

Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore.

