Rossella Brescia | la stoccata ironica all’ex Luciano Cannito

Rossella Brescia, ballerina nota per le sue esibizioni televisive, ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni dell’ex Luciano Cannito. Durante un’intervista, Brescia ha scherzato sul modo in cui Cannito ha parlato della loro relazione passata, facendo riferimento a alcune sue affermazioni confuse e poco chiare. La ballerina ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni di carriera con un sorriso, lasciando intendere di non voler alimentare polemiche. Nei giorni scorsi, la Brescia ha condiviso sui social un’immagine di una coreografia, sottolineando con un tocco di umorismo la sua lunga esperienza nel mondo della danza.

La ballerina Rossella Brescia festeggia 30 anni di carriera e liquida con una battuta le dichiarazioni confuse dell'ex compagno ospite ieri da Silvia Toffanin. Rossella Brescia è tornata nel salotto di Verissimo per celebrare un traguardo professionale prestigioso: trent'anni di successi tra danza, radio e recitazione. Tuttavia, l'intervista ha inevitabilmente toccato corde private molto profonde, a partire dalla recente e dolorosa scomparsa del padre Francesco.